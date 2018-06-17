ضبط عاطل زور شهادات نجاح للراغبين فى الحصول على رخصة قيادة ببنى سويف

تمكنت مباحث مرور بنى سويف، اليوم الأحد، من ضبط عاطل لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى تزوير شهادات النجاح "الابتدائية والإعدادية" للسائقين واستخراج رخص القيادة.

وتلقى المقدم هشام مكى رئيس مباحث مرور بنى سويف معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بقيام "محمد.م.ر" 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بقرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، تفيد بقيامه بالاشتراك مع آخرين فى تزويد شهادات النجاح للسائقين واستخراج رخص القيادة.

وعلى الفور قاد المقدم هشام مكى رئيس مباحث المرور يرافقه النقيب احمد صلاح معاون المباحث حملة أمنية مكبرة تم خلالها ضبط المتهم، واعترف بالواقعة.

تم التحفظ على المتهم وإخطار اللواء جرير مساعد وزير الداخلية مصطفى مدير أمن بنى سويف وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق فى ملابسات الواقعة.