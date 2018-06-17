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الأحد، 17 يونيو 2018 01:19 م
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ضبط صاحب محطة وقود لبيعه مواد بترولية بأزيد من السعر المقرر فى البحيرة

الأحد، 17 يونيو 2018 12:00 م
ضبط صاحب محطة وقود لبيعه مواد بترولية بأزيد من السعر المقرر فى البحيرة محطة وقود - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بالإشتراك ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط على  ع ا 64 سنة صاحب محطة وقود سيارات "عهدة رصيف" كائنة بقرية شرنوب مركز دمنهور لقيامه بتجميع كمية 2000 لتر سولار والامتناع عن بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
كما تم ضبط رزق  ص ط 53 سنة صاحب محطة وقود سيارات كائنه قرية لقانة مركز شبراخيت لقيامه ببيع مواد بترولية "سولار – بنزين" بأزيد من السعر المقرر.

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