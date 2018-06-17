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ضبط صاحب "بنزينة" أخفى 20 ألف لتر وقود لبيعها بالسعر الجديد فى الغربية

الأحد، 17 يونيو 2018 01:45 ص
ضبط صاحب "بنزينة" أخفى 20 ألف لتر وقود لبيعها بالسعر الجديد فى الغربية محطة وقود- أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث تموين الغربية، من ضبط صاحب محطة وقود تابعة للجمعية التعاونية للبترول، بقرية أبو جندى مركز طنطا، لإخفائه 20 ألف لتر بنزين وسولار داخل التنكات الخاصة بالمحطة، فور علمه أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار المواد البترولية، وقيامه بغلق المحطة ورفض البيع لتحقيق مكاسب طائلة من فروق الأسعار الجديدة.
 
ألقى ضباط مباحث التموين، القبض على "السيد أحمد أبو فدان" 50 سنة، بعد قيامه بحجب 20 ألف لتر بنزين وسولار داخل المحطة خاصته بغرض إعادة طرحها للبيع بالسعر الجديد.
 
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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