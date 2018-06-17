ضبط أشهر تاجر "شابو" وبحوزته 12 لفافة مخدرة و430 ألف جنيه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم إبراهيم الشحات رئيس القسم، من إلقاء القبض على أشهر تاجر "شابو" بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج وبحوزته 12 لفافة من ذات المخدر ومبلغ مالى 430 ألف جنيه حصيلة البيع.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية بورود معلومات أكدت صحتها التحريات بقيام أحد أشهر تجار المواد المخدرة تخصص في تجارة مخدر"الشابو" باتخاذ دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

تم عرض المعلومات والتحريات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة ضبط المتهم متلبسا عقب تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، وبعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، تم إستداج المتهم لدائرة قسم أول سوهاج وتم ضبط "م . ا . م . ا 32 عاما" حاصل على ليسانس تاريخ وحضارة وأثناء قيادته سيارة ملاكى، وبتفتيشه عثر معه على 12 لفافه من مخدر الشابو ومبلغ مالى 430 أف جنيه وهاتف محمول بالشريحة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة البيع جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



















