صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورسعيد العام

بورسعيد - محمد فرج

تفقدت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى بورسعيد العام ، يرافقها المحافظ اللواء عادل الغضبان والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال تطوير مبنى الطوارئ والغسيل الكلوى والمبنى الإدارى، والعيادات الخارجية.

كانت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت إلى ديوان محافظة بورسعيد، لتفقد المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية، للتأكد من مدى جاهزيتها، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.





