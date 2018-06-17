صور.. حملة بيطرية على محلات حى الأميرية للتأكد من جودة اللحوم

كتب ماجد تمراز

ترأس المهندس، خالد أبو ضيف، رئيس حى الأميرية، ويرافقه الأجهزة التنفيذية بالحى، حملة بيطرية بالتعاون مع إدارتي التموين والصحة، لحماية المستهلك ومنع الغش وضبط الأسواق والمحلات والمخابز خلال إجازة عيد الفطر.

وقال رئيس حي الأميرية، إن الحملة أسفرت عن المرور على المخابز والمحلات بشوارع ترعة القبة وأبوبكر الصديق والتحرير وأبو عيسى جاد المولى، وتم إعدام المنتجات الفاسدة من اللحوم والطيور، الموجودة ببعض المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، بهذا الشأن، وحرصًا من أجهزة الحي على صحة وسلامة المواطنين.