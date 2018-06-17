video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حملة بيطرية على محلات حى الأميرية للتأكد من جودة اللحوم

الأحد، 17 يونيو 2018 11:14 ص
صور.. حملة بيطرية على محلات حى الأميرية للتأكد من جودة اللحوم جانب من الحملة البيطرية فى حى الأميرية
كتب ماجد تمراز
إضافة تعليق
ترأس المهندس، خالد أبو ضيف، رئيس حى الأميرية، ويرافقه الأجهزة التنفيذية بالحى، حملة بيطرية بالتعاون مع إدارتي التموين والصحة، لحماية المستهلك ومنع الغش وضبط الأسواق والمحلات والمخابز خلال إجازة عيد الفطر.
 
وقال رئيس حي الأميرية، إن الحملة أسفرت عن المرور على المخابز والمحلات بشوارع ترعة القبة وأبوبكر الصديق والتحرير وأبو عيسى جاد المولى، وتم إعدام المنتجات الفاسدة من اللحوم والطيور، الموجودة ببعض المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
 
يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، بهذا الشأن، وحرصًا من أجهزة الحي على صحة وسلامة المواطنين.
 
received_1286529174813305
 

received_1286529181479971
 

received_1286529184813304
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة: زيادة تعريفة مواقف الأقاليم من 15 إلى 20% وفقا للمسافة

محافظة القاهرة: خط اتصال دائم لضبط المتلاعبين بتعريفة الأجرة الجديدة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى الاميريه




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة