video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حملات تفتيشية على محطات الوقود فى شبرا لمتابعة تحريك أسعار الوقود

الأحد، 17 يونيو 2018 12:05 م
صور.. حملات تفتيشية على محطات الوقود فى شبرا لمتابعة تحريك أسعار الوقود جانب من حملات التفتيش على محطات الوقود فى شبرا
ماجد تمراز
إضافة تعليق
أشرف اللواء هاني يوسف، رئيس حي شبرا، على حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة، بمحطات البنزين ومواقف السرفيس، للتأكد بعدم زيادة الأجرة من سائقى الميكروباص ومركبات السرفيس.
 
 كما تفقد رئيس حى شبرا المخابز البلدية، لمتابعة سير العمل والتفتيش على وزن رغيف العيش وتوفير الخبز للمواطنين، بعد الإعلان عن عدم زيادة سعر رغيف الخبز بعد زيادة أسعار السولار.
 
 كما شنت أجهزة حى شبرا حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، على محلات الفسيخ والرنجة، للاطمئنان على سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية الخاصة بهذه السلعة، والتى يزداد الإقبال عليها فى العيد.
 
وكان اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، قد أصدر تعليمات لأجهزة أحياء المنطقتين، بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود، للاطمئنان على سير العمل بها، بعد زيادة الأسعار.
 
received_1286552671477622
 

received_1286552758144280
 

received_1286552764810946
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف الأقاليم لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ القاهرة يشدد على تحسين الخدمة بأتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار التذاكر

محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر فى ماسورتى مياه بمصر القديمة والساحل

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى شبرا




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة