صور.. حملات تفتيشية على محطات الوقود فى شبرا لمتابعة تحريك أسعار الوقود

ماجد تمراز

أشرف اللواء هاني يوسف، رئيس حي شبرا، على حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة، بمحطات البنزين ومواقف السرفيس، للتأكد بعدم زيادة الأجرة من سائقى الميكروباص ومركبات السرفيس.

كما تفقد رئيس حى شبرا المخابز البلدية، لمتابعة سير العمل والتفتيش على وزن رغيف العيش وتوفير الخبز للمواطنين، بعد الإعلان عن عدم زيادة سعر رغيف الخبز بعد زيادة أسعار السولار.

كما شنت أجهزة حى شبرا حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، على محلات الفسيخ والرنجة، للاطمئنان على سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية الخاصة بهذه السلعة، والتى يزداد الإقبال عليها فى العيد.

وكان اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، قد أصدر تعليمات لأجهزة أحياء المنطقتين، بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود، للاطمئنان على سير العمل بها، بعد زيادة الأسعار.