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صور.. حريق هائل يلتهم 10 أفدنة نخيل بالخارجة وإخلاء 3 منازل دون إصابات

الأحد، 17 يونيو 2018 12:57 م
صور.. حريق هائل يلتهم 10 أفدنة نخيل بالخارجة وإخلاء 3 منازل دون إصابات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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نشب حريق هائل فى منطقة زراعية بعين الشيخ بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، مما أسفر عن احتراق 10 أفدنة نخيل، واشتعال النيران فى أجزاء من 3 منازل و4 حظائر وشون مجاورة دون خسائر بشرية.
 
على الفور، انتقلت وحدات الإطفاء لموقع الحريق وبدعم من الوحدة المحلية لمركز الخارجة بـ7 فناطيس مياه للسيطرة على الحريق، وتم تشغيل بئر زراعية مجاورة للمنطقة للاستعانة بمياه البئر عن طريق محركات دفع مياه نقالة لإخماد النيران، كما تم إخلاء 3 منازل و4 حظائر حيث ساعدت سرعة الانتقال الى موقع الحريق فى منع حدوث كارثة محققة فى منطقة سكنية متاخمة لموقع الحريق وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة العامة.
 
انتقل اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد واللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وحكمدار أمن الوادى الجديد الى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء، وجارى استكمال مراحل التبريد وحضر الخسائر فى أعداد اشجار النخيل.
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