video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 06:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. "بعد أسبوع فى البحر".. 630 مهاجرا يصلون اليابسة الإسبانية

الأحد، 17 يونيو 2018 05:52 م
صور.. "بعد أسبوع فى البحر".. 630 مهاجرا يصلون اليابسة الإسبانية وصول المهاجرين
(أ ف ب)
إضافة تعليق

وصل المهاجرون الـ630 على متن السفينة "أكواريوس" منهكين إلى اليابسة بعد تجوالهم طوال أسبوع فى البحر المتوسط، غير أنهم يأملون فى حياة أفضل فى أوروبا، بحسب ما روى متطوعون تقاطروا بالمئات من جميع أنحاء إسبانيا لاستقبالهم.

وروت كارمن مورانو لوكالة فرانس برس "إنهم سعداء لوصولهم إلى بر الأمان، تغمرهم الحماسة والأمل وإن بدوا متعبين، غير أن الإحساس الأول يغلب على الثاني".

هذه الطبيبة الثلاثينية متطوعة فى الصليب الأحمر على غرار حوالى ألف شخص آخر حضروا الأحد إلى مرفأ بلنسية، وهى قدمت من الأندلس (جنوب) لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا ونقلوا إلى إسبانيا بعدما رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وكان المتطوعون متأهبين منذ الساعة 4,30 صباحا (2,30 ت غ) بانتظار دخول السفن الثلاث التى تنقل المهاجرين إلى المرفأ، فرست السفينة الأولى قرابة الساعة 6,30 (4,30 ت غ) بعد رحلة شاقة قطعت فيها 1500 كلم.

وكانت عشرات آليات الشرطة وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والحافلات لنقل المهاجرين منتشرة على المرفأ الذى ترسو عنده عادة العبارات، فى منطقة حظرت على الصحافة والفضوليين حفاظا على خصوصية ركاب "أكواريوس".

استقبال المهاجرين في إسبانية
استقبال المهاجرين في إسبانية

 

السفينة أكواريوس
السفينة أكواريوس

 

مهاجرين
مهاجرين

 

وصول المهاجرين
وصول المهاجرين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خفر السواحل الإيطالية تتسلم 42 مهاجرا أنقذتهم البحرية الأمريكية

مهاجرين

لاجئين

اسبانيا

أكواريوس




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة