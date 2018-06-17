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الأحد، 17 يونيو 2018 06:25 م
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صور.. المرور يشن حملات على الطرق السريعة لمنع السرعات

الأحد، 17 يونيو 2018 04:45 م
صور.. المرور يشن حملات على الطرق السريعة لمنع السرعات حملات رادار على الطرق السريعة بقيادة اللواء عصمت الأشقر
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت اﻹدارة العامة للمرور، من نشر الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث، مثل حملات الرادار وعكس الاتجاة وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
 
وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بتشديد الحملات المرورية على الطرق السريعة، ونشر رادادت ثابتة ومتحركة للحد من السرعة الزائدة والدفع بسيارات الدفع الرباعى والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر رجال مباحث المرور على المواقف، وتكثيف حملات الكشف عن الإطارات والرادار.
 
 
حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (1)
حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر 
 
حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (2)
حملة مرورية 

حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (3)
جانب من الحملة المرورية 

حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (4)
حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر 

حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (5)
حملة مرورية 

حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (6)
حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر

حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر (7)
حملة مرورية بقيادة اللواء عصمت الأشقر
 

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