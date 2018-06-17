صور..الفرنسيون يحيون ذكرى فرقاطة ساهمت فى استقلال أمريكا

كتب - بيشوى رمزى - تصوير - أ ف ب

حرص عدد كبير من الفرنسيين على الاحتشاد أمام نهر"رشارنته"، وذلك لمشاهدة نسخة مقلدة للفرقاطة الفرنسية "إرميون" التى ساهمت فى استقلال أمريكا، بينما كانت فى طريق العودة إلى روشيفور.

كانت الفرقاطة "إرميون" قد صنعت من قبل المهندس هنرى شوفيار، حيث دخلت الخدمة فى 1779 بينما أنهت عملها فى 1783، وكان السبب الرئيسى فى شهرتها هو أنها شاركت بدورا كبيرا وهاما فى الثورة الأمريكية، حيث نقلها العسكرى الفرنسى ماركيس دى لافييت إلى الولايات المتحدة فى عام 1780 وذلك للمساهمة فى استقلال بلادهم.



الفرقاطة "إرميون" على شواطئ فرنسا



فرنسيون يلوحون بالأعلام لتحية الفرقاطة التاريخية



الفرنسيون يحيون ذكرى الفرقاطة



"إرميون" لعبت دورا كبيرا فى استقلال أمريكا



الفرنسيون يلتقطون الصور للفرقاطة