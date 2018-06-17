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صور.. الفرنسيون يحتفلون باليوم الدولى لليوجا أمام برج إيفل

الأحد، 17 يونيو 2018 10:56 ص
صور.. الفرنسيون يحتفلون باليوم الدولى لليوجا أمام برج إيفل برج إيفل
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتشد أعداد كبيرة من الفرنسيين بالإضافة إلى أخرين من مختلف الجنسيات، اليوم الأحد، أمام برج "إيفل"، فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة فى الاحتفال باليوم الدولى لليوجا.

وكانت الأمم المتحدة قررت فى 11 ديسمبر عام 2014 إعلان 21 يونيه يومًا عالميًا لليوجا، اعترافًا بشعبية اللعبة العالمية.

ويهدف اليوم العالمى لليوجا إلى إذكاء الوعى بالفوائد الكثيرة لممارسة اليوجا.

وتعد رياضة "اليوجا" أحد النشاطات التى يفضلها قطاع كبير من المواطنين فى فرنسا والهند وغيرهم من الدول، حيث يحرص عدد كبير منهم على ممارستها بشكل يومى.

أعداد كبيرة يشاركون فى جلسة "يوجا" أمام برج "إيفل"
أعداد كبيرة يشاركون فى جلسة "يوجا" أمام برج "إيفل"

 

المشاركون فى جلسة "اليوجا" من مختلف الأعمار
المشاركون فى جلسة "اليوجا" من مختلف الأعمار

 

اليوجا أحد الرياضات المفضلة بين الفرنسيين
اليوجا أحد الرياضات المفضلة بين الفرنسيين

 

مشاركتان يمارستان رياضة "اليوجا"
مشاركتان يمارستان رياضة "اليوجا"

 

ممارسة اليوجا فى الهواء الطلق أمام برج "إيفل"
ممارسة اليوجا فى الهواء الطلق أمام برج "إيفل"

 

إقبال كبير بين محبى "اليوجا"
إقبال كبير بين محبى "اليوجا"

 

عدد من كبار السن يشاركون فى ممارسة اليوجا
عدد من كبار السن يشاركون فى ممارسة اليوجا

 

"اليوجا" من أمام برج "إيفل"
"اليوجا" من أمام برج "إيفل"

 

الفرنسيون يحتفلون باليوم العالمى لليوجا أمام برج إيفل
الفرنسيون يحتفلون باليوم العالمى لليوجا أمام برج إيفل

 

معلمان لليوجا يمارسان الرياضة أمام المشاركين
معلمان لليوجا يمارسان الرياضة أمام المشاركين

 

أعداد كبيرة شاركت فى ممارسة "اليوجا"
أعداد كبيرة شاركت فى ممارسة "اليوجا"

 

معلمة "يوجا" تمارس الرياضة أمام المشاركين
معلمة "يوجا" تمارس الرياضة أمام المشاركين

 

المشاركون يتبعون معلمة "اليوجا"
المشاركون يتبعون معلمة "اليوجا"

 


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