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الأحد، 17 يونيو 2018 03:03 ص
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا اضطرابات نيكاراجوا إلى 178 قتيلا

الأحد، 17 يونيو 2018 02:04 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا اضطرابات نيكاراجوا إلى 178 قتيلا تشييع جثامين اشتباكات نيكاراجوا
أ ف ب
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قتل 8 أشخاص على الأقل السبت فى عاصمة نيكاراجوا، على ما أفادت الشرطة، ما يرفع إلى 178 حصيلة قتلى الاضطرابات المستمرة منذ شهرين.

وينتمى ستة من القتلى إلى أسرة واحدة احترق منزلها بعد أن ألقى مسلحون ملثمون عبوات مولتوف عليه، فيما قتل اثنان اخران اثر تعرضهما لاعتداء اثناء ازالتهما حواجز فى عرض طريق، حسب ما أعلنت الشرطة.

ويشهد البلد الصغير الواقع فى أمريكا الوسطى اضطرابات واحتجاجات تستهدف إطاحة الرئيس دانيال اورتيجا.

تشييع جثتمين الضحايا
تشييع جثتمين الضحايا

واجه اورتيجا، بطل الثورة السان دينية التى أطاحت الدكتاتورية فى 1979، موجة غضب منذ 18 أبريل فجّرها مشروع لإصلاح نظام التقاعد تم التخلى عنه لكنه سرعان ما تحول الى حركة احتجاج شاملة ضد الرئيس المتهم بمصادرة الحكم وتقييد الحريات.

ويقود أورتيجا نيكاراجوا منذ 2007 بعد فترة أولى فى الحكم من 1978 الى 1990.

ويرى المتظاهرون الذين يطالبون برحيله ان فترة حكمه طويلة جدا، مطالبين بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية التى يفترض ان تجرى فى نهاية 2021 وباصلاحات دستورية.

وكشف رئيس مؤتمر الاساقفة الكاردينال ليوبولدو برينيس الجمعة أن الكنيسة طالبت أورتيغا بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية إلى العام 2019

جانب من أعمال الشغب فى نيكاراجوا
جانب من أعمال الشغب فى نيكاراجوا

ورفض الرئيس الرد بشكل مباشر لكنه أبلغ الأساقفة "نكرر استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات فى إطار مؤسسى ودستورى".

ويحاول مؤتمر الأساقفة توفيق وجهات النظر بين أورتيغا والمعارضة، كما يرعى حوارا بينهما لكن دون جدوى حتى الآن.

والجمعة، اعلن مؤتمر الاساقفة الذى يتمتع بنفوذ كبير فى نيكاراغوا ان الحكومة وافقت على دعوة مراقبين مستقلين لحقوق الانسان للتحقيق بأعمال العنف فى البلاد.

أثار الحريق
أثار الحريق

 

إخماد النيران فى منزل جراء الاشتباكات
إخماد النيران فى منزل جراء الاشتباكات

 

أعمال الشغب فى نيكاراجوا
أعمال الشغب فى نيكاراجوا

 

أعمال تخريب فى نيكاراجوا
أعمال تخريب فى نيكاراجوا

 

تشييع الجثامين
تشييع الجثامين

 

جانب من اضطرابات نيكاراجوا
جانب من اضطرابات نيكاراجوا

 

حرائق فى المنازل
حرائق فى المنازل

 

منزل محترق
منزل محترق

 


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