صور..أميرة موناكو تفوز بـ"تحدى الريفيرا للمركبات المائية"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

نجحت أميرة موناكو شارلين من قيادة فريقها للفوز بـ"تحدى الريفيرا للمركبات المائية"، اليوم الأحد، وذلك بحضور زوجها الأمير ألبرت الثانى، والذى حرص على تهنئة زوجته وتقبيلها بعد الفوز.

ويأتى "تحدى ريفيرا للمركبات المائية" لدعم مؤسسة الأميرة شارلين فى إمارة موناكو.



أميرة موناكو تحمل الكأس بعد فوز فريقها بالتحدى



أميرة موناكو تتوسط فريقها الفائز وبجانبها زوجها الأمير ألبرت الثانى



قبلة أميرية من الأمير لزوجته على هامش الفوز



الأميرة تحتفل بفوز فريقها



الأميرة أثناء قيادتها لفريقها نحو الفوز



أميرة موناكو أثناء التحدى



أميرة موناكو تقود فريقها للفوز بالتحدى الذى جاء لدعم مؤسستها