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صور..أميرة موناكو تفوز بـ"تحدى الريفيرا للمركبات المائية"

الأحد، 17 يونيو 2018 03:32 م
صور..أميرة موناكو تفوز بـ"تحدى الريفيرا للمركبات المائية" أمير موناكو وزوجته
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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نجحت أميرة موناكو شارلين من قيادة فريقها للفوز بـ"تحدى الريفيرا للمركبات المائية"، اليوم الأحد، وذلك بحضور زوجها الأمير ألبرت الثانى، والذى حرص على تهنئة زوجته وتقبيلها بعد الفوز.

ويأتى "تحدى ريفيرا للمركبات المائية" لدعم مؤسسة الأميرة شارلين فى إمارة موناكو.

أميرة موناكو تحمل الكأس بعد فوز فريقها بالتحدى
أميرة موناكو تحمل الكأس بعد فوز فريقها بالتحدى

 

أميرة موناكو تتوسط فريقها الفائز وبجانبها زوجها الأمير ألبرت الثانى
أميرة موناكو تتوسط فريقها الفائز وبجانبها زوجها الأمير ألبرت الثانى

 

قبلة أميرية من الأمير لزوجته على هامش الفوز
قبلة أميرية من الأمير لزوجته على هامش الفوز

 

الأميرة تحتفل بفوز فريقها
الأميرة تحتفل بفوز فريقها

 

الأميرة أثناء قيادتها لفريقها نحو الفوز
الأميرة أثناء قيادتها لفريقها نحو الفوز

 

أميرة موناكو أثناء التحدى
أميرة موناكو أثناء التحدى

 

أميرة موناكو تقود فريقها للفوز بالتحدى الذى جاء لدعم مؤسستها
أميرة موناكو تقود فريقها للفوز بالتحدى الذى جاء لدعم مؤسستها

 

هكذا كان أمير موناكو حريصا على تهنئة زوجته الأميرة بالفوز
هكذا كان أمير موناكو حريصا على تهنئة زوجته الأميرة بالفوز

 


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أمير موناكو

تحدى ريفيرا للمركبات المائية

الأميرة شارلن

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