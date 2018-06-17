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صنداى تايمز: معارض مسجون يهدد حظوظ أردوغان فى انتخابات تركيا

الأحد، 17 يونيو 2018 01:51 م
صنداى تايمز: معارض مسجون يهدد حظوظ أردوغان فى انتخابات تركيا انتخابات تركيا - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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سلطت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، الضوء على أبرز منافسى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الانتخابات العامة بتركيا المقرر إجرائها فى وقت لاحق هذا الشهر.

 

وقالت إن صلاح الدين دميرتاس، باعتباره نجما صاعدا فى المعارضة التركية، اعتاد أن يجذب مئات الآلاف من الأنصار للمسيرات حول البلاد، وكان يجمع أعدادا غفيرة أينما ذهب.

 

والآن، فأن مقره للانتخابات المقبلة المقرر إجرائها يوم الأحد المقبل، هو سجن مشدد الحراسة بالقرب من الحدود اليونانية. فقد واجه دميرتاس على مدار العام ونصف الماضيين اتهامات بإهانة رئيس الدولة وأنه عضو فى تنظيم إرهابى. ومن خلف القضبان، فأن السياسى الذى يتمتع بكاريزما، والذى عرف من قبل بـ "أوباما الكردى"، يستعد لمحاربة حاكم تركيا المستبد أردوغان فى انتخابات أصبحت أكثر شراسة عما توقعه كثيرون.

 

وذهبت "تايمز" إلى القول بأنه برغم الإعلام المؤيد للحكومة بشكل كاسح، فإن أردوغان يواجه حملة معارضة تمثل وحدة وقوة غير مسبوقتين. ويقول معارضوه إن النتيجة قد تكون "حياة أو موت" للديمقراطية التركية التى لا تزال قائمة إلى حد كبير برغم التداعى الذى واجهته طوال سنوات أردوغان الخمسة عشر فى السلطة.

 

وفى مقابلة مع صنداى تايمز، قال دميرتاس، الذى يتهمه أردوغان بأنه على صلة بحزب الشعب الكردى الذى يخوض حربا مع الدولة الكردية، إن الرئيس التركى يخشاه، ويتابع قائلا إن صوته وكلماته تفزعه حتى على الرغم من أنه فى السجن، ولهذا يريد حكما بالإعدام.

 

ويتابع قائلا "هو خائف من ظلى، ولهذا بنى لنفسه قصرا ضخما ويتجول مع طاقم من الحراس الشخصيين".

 

وقالت تايمز، إن رسالة دميرتاس تنتشر خارج أسوار سجنه، ومن خلال فريقه القانونى، يرد على الأسئلة على تويتر. وفى هذا الشهر، استخدم الساعة التى أمضاها مع زوجته باساك لتوجيه خطاب تم بثه لأنصاره.


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