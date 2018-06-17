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صحيفة ألمانية: ميركل تخطط لاجتماع أوروبى عاجل لبحث أزمة الهجرة

الأحد، 17 يونيو 2018 03:45 م
صحيفة ألمانية: ميركل تخطط لاجتماع أوروبى عاجل لبحث أزمة الهجرة ميركل
برلين (أ ش أ)
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تخطط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لعقد اجتماع استثنائى عاجل مع قادة العديد من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى التى تأثرت بشكل مماثل من أزمة الهجرة.

وذكرت صحيفة (بيلد أم زونتاج) الأسبوعية اليوم الأحد، أن ميركل ستبحث عن حل للهجرة غير الشرعية قبل قمة بروكسل المقررة نهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أن المستشارة الألمانية ترفض الحلول أحادية الجانب من قبل دول بمفردها.

وتأتى هذه الخطوة وسط خلاف بين ميركل ووزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر حول خططه لتشديد موقف برلين بشأن الهجرة وتشديد الرقابة على الحدود.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر حكومية من عدة دول أوروبية قولها : أن الاجتماع يمكن أن يتم قبل قمة الاتحاد الأوروبى العادية المقررة فى 28 و29 يونيو الجارى حيث تعتزم ميركل مناقشة حلول للأزمة مع دول تشمل اليونان وإيطاليا والنمسا.

 


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