سلاح الجو الليبى يشن غارات على تجمعات الإرهابيين بمحيط الهلال النفطى

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى في ليبيا، شن مقاتلات سلاح الجو الليبى غارات على مواقع وتجمعات الجماعات الارهابية في منطقة العمليات العسكرية من راس لانوف حتى مشارف مدينة سرت.

ودعت الغرفة، كافة المواطنين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع الارهابيين وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.

وفي سياق متصل، اعلن المقدم شريف العوامى قائد غرفة عمليات المنطقة الوسطى البدء رسميا بالعمليات العسكرية لسلاح الجو اللببي لتحرير الحقول النفطية.