سفارة موسكو بلندن تعرب عن آسفها لعدم وجود تمثيل رسمى لمنتخب بريطانيا بروسيا

لندن (أ ش أ)

أعربت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة عن أسفها لعدم قيام أى فرد من أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا بتمثيل المنتخب البريطانى فى كأس العالم روسيا 2018، كما أعربت عن أسفها لعدم إرسال وفد رسمى إلى هناك.

وقالت السفارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، إننا "نتفق أن الرياضة يجب أن تكون مستقلة عن السياسة، خصوصا وأن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون قد صرح بأنه لا يوجد خطر على المشجعين البريطانيين".

وأضافت السفارة "نحن سعداء لاستقبال أكثر من 600 ألف ضيف من جميع دول العالم تقريبا منهم عشرة آلاف من بريطانيا".

وتراجعت العلاقات بين موسكو ولندن بحدة بسبب اتهام الأخيرة لموسكو فى قضية التسمم المزعوم للرجل الاستخبارات الروسى السابق العقيد سيرجى سكريبال المدان فى روسيا بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة، وابنته يوليا فى ساليسبرى البريطانية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد اتهمت روسيا فى 14 مارس الماضى بما وصفته بـ "الاستخدام غير القانونى للقوة" ضد بلدها فى أعقاب الحادث، وقد نفت السلطات الروسية بشدة حينئذ هذه الاتهامات.

ويشارك ما يقرب من 32 فريقا وطنيا لكرة القدم فى كأس العالم 2018 الذى بدأ فى روسيا يوم 14 يونيو الجارى وتستمر منافساته حتى 15 يوليو المقبل.