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سعر اليورو اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار العملة الاوروبية

الأحد، 17 يونيو 2018 11:44 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار العملة الاوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 17-6-2018، ثالث ايام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى،  مسجلا وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.95 جنيه للشراء، و 21.13 جنيها للبيع.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى ، والذى جاء كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.92 جنيه للشراء

21.08 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.95 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.95 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.95 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

 

20.94 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.86 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 


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