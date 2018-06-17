سعر الدولار اليوم الأحد 17-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-6-2018، ثالث أيام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم، وفقا لآخر تحديثات مختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..



دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

الرقابة على الصادرات: 10.7 مليار دولار صادرات مصر فى أول 5 أشهر من 2018

سجلت صادرات مصر غير البترولية ما قيمته 10.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2018.

وقال بيان للهيئة، إن معاملها فحصت 19263 رسالة معملياً خلال شهر مايو 2018 بإجمالى وزن 3448975 طن حيث تم قبول عدد 19011 رسالة بإجمالى وزن 3446473 طن، وتم رفض عدد 252 رسالة بإجمالي وزن 2503 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.