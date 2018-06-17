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سعر الدولار اليوم الأحد 17-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

الأحد، 17 يونيو 2018 11:08 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 17-6-2018 وثبات العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-6-2018، ثالث أيام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم، وفقا لآخر تحديثات مختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..

 

دولار
دولار

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

الرقابة على الصادرات: 10.7 مليار دولار صادرات مصر فى أول 5 أشهر من 2018

 

سجلت صادرات مصر غير البترولية ما قيمته 10.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2018.

 

وقال بيان للهيئة، إن معاملها فحصت 19263 رسالة معملياً خلال شهر مايو  2018 بإجمالى وزن 3448975 طن حيث تم قبول عدد 19011 رسالة بإجمالى وزن  3446473 طن، وتم رفض عدد  252  رسالة بإجمالي وزن  2503  طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 


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