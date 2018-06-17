سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر

كتبت - هبة حسام

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 17-6-2018 والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.

ونظراً للإجازة الرسمية لعيد الفطر، تتوقف التعاملات المصرفية، وتشهد أسعار العملات استقراراً فى السوق المحلى أمام العملة المصرية، ومن المقرر أن تعاود البنوك والمصارف العمل بعد غد الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والذى يعد الغد آخر أيامها.

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، سجل سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، الأسعار التالية، والتى اختلفت من بنك لآخر، ولكن بشكل طفيف.



صرف الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى



4.8478 جنيه للشراء

4.8758 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى



4.82 جنيه للشراء

4.86 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر



4.84 جنيه للشراء

4.86 جنيه للبيع



الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك القاهرة



4.82 جنيه للشراء

4.86 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية



4.82 جنيه للشراء

4.86 جنيه للبيع