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زوج يستنجد بأهل زوجته منهارا بعد "علقة موت" منها: "ضربتنى أمام العمال"

الأحد، 17 يونيو 2018 01:39 م
زوج يستنجد بأهل زوجته منهارا بعد "علقة موت" منها: "ضربتنى أمام العمال" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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حرر زوج بلاغ أمام قسم شرطة مصر الجديدة، ضد زوجته، واتهامها بالتعدى عليه ضربا، مؤكدًا على أنه وقع بقبضه زوجة تفننت فى الإساءة إليه واعتادت على تعنيفه لدرجة دفعته إلى اللجوء لأهلها منهارا بعد تعرضه "لعلقة موت"، مستغيثا لرفع الظلم عنه، مرددا أنها دمرت حياته واستولت على ممتلكاته".

 

وأضاف الزوج "سالم.ص.ك" فى بلاغه بدعوى النشوز التى أقامها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "7 سنوات كنت فيهم الزوج المطيع الذى لا يرفض لزوجته طلب وقفت بجوارها فى كل المحن الذى رأتها وأهلها كنت أقدم لهم الدعم المادى حتى وسعوا نشاط تجارتهم وضاعفوا ربحها وبعد أن أنهوا أموالى بدأ تمردهم على ومحاولة التخلص منى والبحث عن بديل ومعاملتى كأننى أعمل لديهم ووصل بل الجنون بأن تمد يديها أمام العمال وتتعدى بالضرب على بآلة حادة برفقة بلطجية".

 

الزوج فى دعواه: "إن كيدهن لعظيم فهذا الوصف ينطبق على زوجتى الست المفترية بعد أن تحملتها طوال سنوات كزوج مهزق، وعندما فاض بى الكيل صارحتها برغبتى فى الطلاق وعندها أصيبت بالجنون كونها تعتبرنى ملك خاص لها".

 

وأضاف الزوج: "سجنتنى مرتين بتهم كاذبة وبلاغات كيدية بضربها مازالت حتى الآن تساومنى حتى ترحمنى من بطشها قائلة لى يا الدفع يا الحبس"


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