زعيم حزب كردى يناشد المواطنين فى تركيا إنهاء حكم "الرجل الواحد"

(أ ش أ)

دعا صلاح الدين دميرطاش المرشح الكردى اليسارى فى انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، المواطنين إلى إنهاء حكم "الرجل الواحد" الذى يمارسه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطى الكردي، وجه هذا النداء من داخل السجن الواقع غرب تركيا، حيث يحتجز منذ نحو عشرين شهرًا فى إطار اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية.

وقال دميرطاش، فى كلمته، التى استغرقت 10 دقائق، إن السلطات التركية تحتجزه دون سند من القانون لأنها تشعر بالخوف منه.

وعبر المرشح الكردى عن تفائله إزاء إمكانية استعادة حريته من جديد وخاطب مؤيديه قائلا "طالما أنتم أحرار، فسوف أصبح أنا أيضا من الأحرار".

يشار إلى أن القانون التركى يسمح لدميرطاش بخوض انتخابات الرئاسة التى من المقرر أن تجرى فى الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، بالنظر إلى عدم إدانته بشكل رسمى بارتكاب أى جرائم.

وكانت كلمة دميرطاش، التى أذيعت عبر التليفزيون الرسمي، قد استغرقت 10 دقائق فقط، على الرغم من أن القانون يمنح كل ناخب الحق فى توجيه كلمة للناخبين عبر إحدى القنوات التليفزيونية الرسمية لمدة 20 دقيقة.