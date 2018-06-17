روسيا والسعودية تطلبان من أوبك زيادة إنتاج النفط العام الجارى

(أ ف ب)

ذكر وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، أمس السبت، أن روسيا والسعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بواقع 1,5 مليون برميل يوميا فى الربع الثالث من العام الجارى.

وقال الوزير الروسى فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستى" إن موسكو والرياض "تقترحان زيادة (فى الإنتاج) فى الفصل الثالث بواقع 1,5 (مليون برميل يوميا) ومراقبة وضع السوق بعد ذلك".

وأضاف "نقترح ذلك للفصل الثالث فقط. فى سبتمبر ندرس الوضع فى السوق ونقرر المسار"،اوتابع نوفاك "حاليا فى الفصل الثالث، ستكون هناك زيادة فى الطلب، لذلك هذا النوع من المقترحات مفيد فعلا".

والتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونوفاك ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الخميس قبل مباراة افتتاح كأس العالم فى موسكو.

ومذ بداية 2017، يطبق اتفاق للحد من إنتاج أوبك وشركائها اتاح رفع أسعار الخام. لكن بعض الأطراف تخشى تراجع العرض بسبب انخفاض الإنتاج الفنزويلى والعقوبات الأمريكية على إيران، وترغب كل من السعودية وإيران رفع سقف الإنتاج المحدد فى الاتفاق وتناقشان حاليا حجم هذه الزيادة.