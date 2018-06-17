video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 08:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قطاع الخزانات: افتتاح قناطر أسيوط الجديدة نهاية الشهر الحالى

الأحد، 17 يونيو 2018 07:00 ص
رئيس قطاع الخزانات: افتتاح قناطر أسيوط الجديدة نهاية الشهر الحالى مشروع قناطر أسيوط
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات أنه يتم حاليا تنفيذ التشطيبات النهائية للافتتاح الرسمى لقناطر أسيوط الجديدة نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجارب تشغيل الأهوسة الملاحية التى تسمح بتقليل زمن التقاطر للسفن السياحية علاوة على الاطمئنان تجارب محطة الكهرباء الملحقه بالقناطر وتنتج 32 ميجا وات من الطاقة النظيفة.

 

أضاف حبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التأكد من قدرة غرفة التحكم الإلكترونية على تشغيل البوابات السبعة للقناطر التى تسهم فى تحسين حالة الرى فى محافظات الوجه القبلى.

 

أوضح حبيش أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية، يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية والبالغ 1، 65 مليون فدان، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طن أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرى" تستعد لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة قريبًا

تعرف على مشروع قناطر أسيوط ومحطته الكهرومائية بعد إنهائه × 19 معلومة

رئيس أركان الهيئة الهندسية ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع قناطر أسيوط الجديدة

قناطر اسيوط

اسيوط

النيل

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة