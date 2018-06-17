رئيس قطاع الخزانات: افتتاح قناطر أسيوط الجديدة نهاية الشهر الحالى

أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات أنه يتم حاليا تنفيذ التشطيبات النهائية للافتتاح الرسمى لقناطر أسيوط الجديدة نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجارب تشغيل الأهوسة الملاحية التى تسمح بتقليل زمن التقاطر للسفن السياحية علاوة على الاطمئنان تجارب محطة الكهرباء الملحقه بالقناطر وتنتج 32 ميجا وات من الطاقة النظيفة.

أضاف حبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التأكد من قدرة غرفة التحكم الإلكترونية على تشغيل البوابات السبعة للقناطر التى تسهم فى تحسين حالة الرى فى محافظات الوجه القبلى.

أوضح حبيش أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية، يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية والبالغ 1، 65 مليون فدان، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طن أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.