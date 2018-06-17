رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة التعريفة الجديدة والتأكد من تطبيقها

كتب إبراهيم سالم

تفقد اللواء نادر سعيد، رئيس حى الدقى، مواقف السرفيس لمتابعة تعريفة الأجرة الجديدة والتأكد من تطبيقها، برفقته عاطف العدوى، مساعد رئيس الحي، و خالد زهران مدير المتابعة الميدانية بالحى، وأحمد محمود مدير النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكد رئيس الحي خلال الجولة علي الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، مؤكدا أنه في حالة مخالفة التعريفة سيتم توقيع غرامات كبيرة علي سائقي السرفيس، ومشددت علي الركاب الإبلاغ عن أى مخالفات من السائقين من خلال الاتصال على الخط الساخن الذى خصصته المحافظة لاستقبال شكاوى التعريفة الجديدة.