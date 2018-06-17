رئيس "تنشيط السياحة" يستقبل وفد جمعية إيطالية تنظم رحلة مسار العائلة المقدسة

كتبت ميرفت رشاد

استقبل اليوم الأحد، المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وفداً سياحياً لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية، والتى قامت بتنظيم رحلة سياحية لمسار العائلة المقدسة بمصر.

يرافق الوفد رئيسة جمعية Unitalsi إيطاليا، ورئيس Unitalsi إقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربو Viterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السريانى أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، كما يرافقهم وفداً اعلامياً من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان، وعماد فتحى المستشار السياحى المصرى فى روما.

من ناحيتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالوفد الذى نظمته الجمعية الإيطالية، وأشارت إلى أنه تم ترتيب برنامجاً للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التى يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة، متمنية لهم الاستمتاع بزيارتهم إلى مصر.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن الهيئة سترافق الوفد فى رحلته والتى تستمر فى الفترة من 17-21 يونيو الجارى.

وأضاف يوسف، أن وزارة السياحة كانت قد نظمت فى فبراير الماضى رحلة تعريفية لوفد من جمعية UNITALSI لزيارة النقاط الخمس التى تشملها المرحلة الأولى للمسار من أجل الترويج لرحلة العائلة المقدسة، ورافقهم وفدا إعلاميا من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية، وأعلنت الجمعية وقتها اعتزامها ترتيب رحلات لمسار العائلة المقدسة.

وأعرب أسقف كنيسة مدينة ڤيتربو الإيطالية (Viterbo) المونسينيور فوما جاللى عن سعادته بوجوده فى مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن مصر بلدا كبيرا وتمتلك حضارة عظيمة، وأكد على أن زيارته لمصر تمثل قيمة روحية بالنسبة له حيث سيتمكن خلالها من تتبع خطى العائلة المقدسة.

وكان المكتب السياحى فى روما بالتعاون مع السفارة المصرية وجمعية Unitalsi، قد نظموا مؤتمرا صحفيا بمقر راديو الفاتيكان يوم 6 يونيو الجارى، حضره السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، والذى أكد على أن مصر ترحب دائما بضيوفها من جميع أنحاء العالم، ورئيسة مؤسسة Unitalsi التى أبدت سعادتها بالإعلان عن تنفيذ المؤسسة لرحلة على خطى العائلة المقدسة فى مصر.