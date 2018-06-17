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دراسة بريطانية صادمة: التلفظ بالكلمات البذيئة يخفف من حدة الآلام

الأحد، 17 يونيو 2018 07:34 ص
دراسة بريطانية صادمة: التلفظ بالكلمات البذيئة يخفف من حدة الآلام الشعور بالألم - أرشيفية
وكالات
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 أوضحت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين البريطانيين فى جامعة (كيل) البريطانية أن التلفظ بالسباب والكلمات البذيئة يخرج من الفص الأيمن من المخ، وهو الذى يثير الانفعالات وليس الفص الأيسر.

وأكد الباحثون أن تنشيط هذه المنطقة فى المخ، هى التى تجعلنا فى حالة استعداد لمواجهة أى خطر، فضلا عن تنشيط اللوزة المخية، والتى تقع فى المنطقة الأمامية للفص الصدغى والمسؤولة عن إفراز هرمون (الإندروفين(.

وأشاروا إلى أن هذا الهرمون معروف بزيادة إحساسنا بالسعادة، كما أن لديه خاصية مضادة للألم تشبه المخدرات مثل (المورفين، والحشيش) تعمل على مقاومة الآلام بطريقة طبيعية.


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ألفاظ بذيئة

بريطانيا

جامعة كيل




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