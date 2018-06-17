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الأحد، 17 يونيو 2018 04:40 م
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خفر السواحل الإيطالية تتسلم 42 مهاجرا أنقذتهم البحرية الأمريكية

الأحد، 17 يونيو 2018 03:46 م
خفر السواحل الإيطالية تتسلم 42 مهاجرا أنقذتهم البحرية الأمريكية السواحل الايطالية- أرشيفية
(أ ف ب)
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تسلم خفر السواحل الإيطاليون، اليوم الأحد، 42 مهاجرا أنقذتهم هذا الأسبوع سفينة للبحرية الأمريكية بعد غرق مركبهم قبالة ليبيا على أن يتم نقلهم إلى ميناء إيطالى، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

والمهاجرون ال42 نجوا من حادث غرق قضى فيه 12 آخرون.

وكان أيضا على متن السفينة ديتشوتى التابعة لخفر السواحل الإيطاليين نحو 500 مهاجر تم انقاذهم خلال الأسبوع فى عمليات قبالة السواحل الليبية. ومن المقرر ان تبقى السفينة بضع ساعات فى المياه الدولية قبل ان تتحدد وجهتها.

وكانت السفينة الأمريكية "يو اس اس ترينتون" التى تشارك فى عمليات الأمم المتحدة، طلبت الثلاثاء مساعدة سفينة تابعة لمنظمة "سى ووتش" الالمانية غير الحكومية، "مشيرة الى وجود اربعين ناجيا على متنها اضافة الى 12 جثة يتم انتشالها".

لكن المنظمة الالمانية عدلت فى النهاية عن استقبال المهاجرين على متن سفينتها لان مركز تنسيق عمليات الانقاذ التابع لخفر السواحل لم يأذن لها بنقلهم الى ميناء ايطالي.

وأكدت البحرية الأمريكية فى بيان انه خلال عملية الانقاذ، تم رصد وجود 12 جثة على الأقل ولكن لم يتم انتشالها بعدما اعطى الطاقم "الأولوية لانقاذ من يحتاجون الى مساعدة فورية".

وفجر الأحد، بدأ 630 مهاجرا تم انقاذهم على متن السفينة "أكواريوس" التى كانت خلال الأسبوع الجارى محور توتر شديد بشأن سياسة الهجرة فى أوروبا، بالوصول الى اسبانيا بعد اسبوع فى البحر المتوسط.

 

 


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