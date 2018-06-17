خبير: مرونة الطلب تحدد تأثير تحريك أسعار الوقود على الشركات بالبورصة

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن معيار مرونة الطلب سيحدد تأثير قرار تحريك أسعار الوقود على الشركات بالبورصة المصرية، موضحا أن رفع أسعار المحروقات سيرفع من تكلفة الإنتاج وبالتالى خفض هامش الربح إلا أن ذلك سيختلف من شركة لأخرى ومن قطاع لآخر مرتبطاً بقدرة الشركات على تحميل زيادة التكاليف للمستهلك مع ثبات الطلب عليها.

ودلل الشهيدى، على حديثه بمثالاً قائلا إن بعض المنتجات تأثرت سلباً بقرار تحرير سعر الصرف مثل الألبان إذ واجهت انخفاض فى الطلب وارتفاع كبير فى السعر، إلا أن المنتجين لم ينجحوا فى البداية تحميل المستهلك تغطية التكلفة، ولكن تدريجياً ارتفعت الأسعار وقدرت تلك الشركات الحفاظ على ربحيتها.

وعن تأثير قرار تحريك أسعار الوقود على سوق المال، أشار إلى أن القرار سيؤثر إيجابياً على الموازنة العامة، إذ سيدعم مستهدف الدولة تحقيق فائض أولى 2% خلال العام المالى الجارى إلا أن ذلك مرتبط بعدم رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بعد موجة ارتفاع التضخم المرتقبة والتى قد تصل إلى 5-6% على مدار الشهرين المقبلين، غير أنه أكد أن التأثير الإيجابى على البورصة مرتبط بمدى القبول الشعبى لقرارات الإصلاح الاقتصادى مما سيؤدى إلى صعود البورصة على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن مصر أنهت 90% من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ولا بد من التحول من إعادة الهيكلة المالية إلى إعادة الهيكلة الفنية فى الاقتصاد للتوجه لزيادة الصادرات وخفض الواردات.