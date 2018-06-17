حالة الطقس اليوم الأحد 17/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض ملموس على دجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العالم، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.