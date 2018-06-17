video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 02:01 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأحد 17/6/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 17 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 17/6/2018 فى مصر والدول العربية أرصاد جوية - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر 
 
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ إنخفاض ملموس على دجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العالم، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الموجة الحارة تصل ذروتها بمعظم الأنحاء.. الأرصاد: العظمى بالقاهرة 42 درجة وانكسار الموجة غدا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى.. وعاصفة ترابية تغلق طريقى الفرافرة وديروط

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة