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الأحد، 17 يونيو 2018 10:31 م
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تقدم الجيش اليمنى مدعوما بطيران التحالف العربى فى صعدة

الأحد، 17 يونيو 2018 10:03 م
تقدم الجيش اليمنى مدعوما بطيران التحالف العربى فى صعدة الجيش اليمنى
كتبت إيمان حنا
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حققت قوات الجيش اليمنى بدعم من طيران التحالف العربي، تقدمًا جديدًا في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالى تكبّدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.
 
وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أوضح قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، أن أبطال الجيش الوطني نفّذوا هجومًا واسعًا على مواقع مليشيات الحوثي في سلسلة الجبال المطلة على مركز مديرية باقم، انطلاقًا من جبل الوعواع، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية.
 
وأكد الحارثي، أن قوات الجيش تمكنت- خلال المعارك- من التقدم مسافة 10 كم وصولًا إلى مفرق باقم الذي يبعد عن مركز مديرية باقم اثنين كيلو متر.
 
وأضاف بأن أكثر من 28 حوثيًا قتلوا وجرح آخرون، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات ومعدات قتالية متنوعة.
 

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