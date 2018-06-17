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تعرف على شروط لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لاختيار المحافظين الجدد

الأحد، 17 يونيو 2018 02:30 م
تعرف على شروط لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لاختيار المحافظين الجدد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم
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أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شروط أساسية لاختيار المحافظين الجديد، يأتى على رأسها الخبرة والنزاهة والشفافية وطهارة اليد وحسن السمعة، لافتا إلى أن باقى شروط الاختيار تكون خاضعة لوجهات النظر مثل هل يتم اختيار المحافظين من نفس محافظتهم أو اختيارهم من محافظات أخرى وهكذا.

 

وأضاف "السجينى" لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المحافظين كانوا من نفس محافظتهم وتورطوا فى قضايا فساد، والعكس هناك البعض الذى استطاع إثبات نفسه من خلال التعامل مع مختلف القضايا، مشددا على أن معايير الخبرة والنزاهة وحسن السمعة تحسم هذه الأمور بشكل كامل.

 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون المحافظين الجدد على دراية كاملة بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وأن يكون لديهم حس سياسى حيث أن المحافظ يمثل قناة الاتصال بين الحكومة المركزية والمواطنين فى المحافظات، بالإضافة إلى تعامله مع المجالس الرقابية الشعبية مثل البرلمان أو المجالس المحلية، حتى لا نرى صداما وتكون العلاقات على أساس التبادل المشترك لصالح الدولة المصرية.

 

وشدد "السجينى"، أن أولويات المحافظين تختلف من محافظة إلى أخرى، حسب طبيعة كل محافظة ومشاكلها الأساسية التى تحتاج إلى التعامل السريع، على أن يكون الأمر به قدر لاباس به من المشاركة المجتمعية فى ظل الظروف الاقتصادية، وأن تكون أعمال النظافة، والنسق الحضارى، والتصدى للتعدى على الأراضى، ومخالفات البناء، وغيرها على رأس الأولويات الثابتة فى كل محافظة.


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