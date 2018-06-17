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تشييع جثمان ماهر عصام من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم

الأحد، 17 يونيو 2018 03:49 ص
تشييع جثمان ماهر عصام من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الراحل ماهر عصام
كتب عمرو صحصاح
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يشيع جثمان الفنان ماهر عصام بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذى وافته المنية منذ قليل داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر.
 
كان الفنان ماهر عصام قد أصيب بغيبوبة بشكل مفاجئ، دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات مضنية من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، والذى كون وفدا من مجلس النقابة يضم أعضاء المجلس أحمد صيام وأيمن عزب وعزوز عادل، ومعهما الفنانان حسن عيد ومحمد عبد الحافظ صديقا ماهر عصام، تم نقل الفنان الراحل إلى العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد.
 
 
وحرص الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على الاطمئنان على الفنان ماهر عصام بمستشفى إمبابة العام بعد دخوله العناية المركزة مباشرة ، حيث أجرى النقيب اتصالا هاتفيا فور علمه بالأزمة المرضية التى لحقت بالفنان الشاب، حتى نجح فى نقله بمساعدة المجلس إلى مستشفى دار الفؤاد، لتوفير العناية له بشكل أفضل. 
 
 
يذكر أن الفنان ماهر عصام قد أصيب بحالة مشابهة فى أبريل عام 2014، منذ أكثر من 4 سنوات، حيث أصيب وقتها بانفجار فى شريان بالمخ، ودخل وقتها فى غيبوبة شديدة استمرت أسابيع طويلة حتى عاد إلى صحته مرة أخرى بمعجزة إلهية.
 

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