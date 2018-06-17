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تسمم 6 أطفال من أسرة واحدة بعد تناولهم ملوخية فاسدة بسوهاج

الأحد، 17 يونيو 2018 02:44 ص
تسمم 6 أطفال من أسرة واحدة بعد تناولهم ملوخية فاسدة بسوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى سوهاج العام 6 أطفال من بينهم 4 دون العاشرة  يقيمون بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج، مصابين بـ"حالة إعياء وقيئ مستمرة" إدعاء تناول طعام فاسد ملوخية بالمنزل.
 
كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتم إحالتهم جميعا للمستشفى العام، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، وصول "عزيز ف أ م  15 سنة طالب وحنان ف م  16 سنة طالب وعزت ف م7  سنوات ودعاء ف م  5  سنوات وياسر ف م  3  سنوات، ومريم ف م 14 سنة طالبة" وجميعهم من أسرة واحدة إلى مستشفى سوهاج العام مصابين " بحالة إعياء وقيئ مستمرة " إدعاء تناول طعام فاسد.
 
وبسؤال والدهم  40 سنة عامل، أكد إصابتهم عقب تناولهم طعام فاسد "ملوخية" بالمنزل ونفى الشبهة الجنائية، أخطرت الإدارة الصحية بسوهاج لإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3333 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 

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