تسمم 3 طلاب عقب تناولهم بسكويت منزلى فاسد فى المراغة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبلت مستشفى المراغة المركزى شمال سوهاج، 3 طلاب مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام، إدعاء تناول طعام فاسد "بسكويت".

وكان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة 3 طلاب يقيمون بناحية نجع عوض بحالة تسم عقب تناولهم بسكويت فاسد.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد الكاشف معاون مباحث مركز شرطة المراغة، بوصول "علاء. ه" 10 سنوات طالب، و "أحمد. ر" 8 سنوات طالب، و"محمود. ا" 11 سنة طالب، ويقيمون بناحية نجع أبو عوض دائرة المركز إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين "بحالة إعياء وقيئ مستمرة"، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال "عز. ص" 35 سنة، عامل عم الأول، وخال الثانى، و"صلاح. ا" 59 سنة، موظف خال الثالث، ويقيمان بذات الناحية، قرروا حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم طعام فاسد "بسكوت" بالمنزل ونفيا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة الصحية بالمراغة لإتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8230 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.