تحرير 598 مخالفة مرورية وفحص 12سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة، عن تحرير598 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 45 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و74 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 10دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 401 مخالفة، بجانب فحص،12سيارة مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.