تحرير 24 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 3606 جنح قسم منوف لسنة 2018م ضد "إ ع م ." 43 سنة مسئول عن محل بقاله وتم ضبط 375 كيلو جرام أرز، 600 كيلو جرام سكر. والقضية رقم 3603 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد "م . ز . أ ." 35 سنة مسئول عن محل بقاله دائرة القسم وتم ضبط 360 كيلو جرام مكرونة، 96 كيلو جرام سمن صناعى.