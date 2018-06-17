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انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17- 6 - 2018

الأحد، 17 يونيو 2018 12:27 م
انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17- 6 - 2018 أسمنت - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-6-2018 انخفاضا لدى بعض الشركات لكن بصورة طفيفة وثبات لدى أسعار بعض الشركات الأخرى، ويقدم اليوم السابع لقراءه بيان بمتوسط سعر طن الأسمنت فى المصانع.
 
 
 
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، إن الطلب متراجع فى الفترة الحالية على الأسمنت والحديد ومواد البناء بصفة عامة، متوقعا زيادة الطلب بعد انتهاء إجازة العيد.
 
 
 
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن سعر طن الأسمنت يصل المستهلك ما بين 850 إلى 900 جنيه أو أكثر بحسب الشركة وكذلك المحافظة التى يتم البيع فيها.
 
 
 
أوضح الزينى، أن آخر نشرة للأسعار كانت كالتالي" اسمنت المسلح 903، المهندس 860 حنيه للطن، جنوب الوادى 820 جنيه، السويدى 898 جنيه، مصر بنى سويف 833، طرة 838 جنيه، السويس للأسمنت 838، سيناء 818 جنيه، العسكرى 830 جنيه للطن، المخصوص 850 جنيه "
 
 
ولفت رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن متوسطات الأسعار قد تتغير من محافظة إلى أخرى بسبب تكاليف النقل وهوامش الربح التى يتم وضعها للطن" 

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