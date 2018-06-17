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اليوم.. "مصر للطيران" تسير 4 رحلات خاصة إلى روسيا لنقل مشجعى المنتخب الوطنى

الأحد، 17 يونيو 2018 12:04 ص
اليوم.. "مصر للطيران" تسير 4 رحلات خاصة إلى روسيا لنقل مشجعى المنتخب الوطنى مصر للطيران
كتب محمد طنطاوى
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أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من المقرر أن تسير الشركة، ظهر اليوم الأحد، 4 رحلات جوية إلى المدن الروسية لنقل الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب الوطنى فى مباريات كاس العالم.

 

وقال مسلم، فى تصريحات له إنه من المقرر تسيير هذه الرحلات الأربع من إجمالى 19 رحلة إضافية شارتر خصصتها الشركة لنقل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشجع لحضور مباريات المنتخب القومى.

 

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن جميع الرحلات الإضافية مباشرة وتصل جميعها إلى مطارات المدن المقام بها مباريات كأس العالم وهى مطارات اكترنبرج الدولى وسان بطرس برج ومطار فولجوجراد الدولى.

 

وأشار مسلم إلى أنه اتخاذ كافة الاستعدادات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين كون مصر للطيران الناقل الرسمى للمشجع والمنتخب المصرى باستخدام أحدث طائرات الشركة التى تتمتع بأعلى مستويات الراحة والرفاهية. 

 

وأكد أن هذه الرحلات سيتم تسييرها بخلاف الرحلات المنتظمة إلى مطار دوموديدوفو بموسكو، حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

 


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