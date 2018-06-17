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النيابة: انهيار عقار فى حريق بولاق أبو العلا وتضرر 3 منازل

الأحد، 17 يونيو 2018 12:21 م
النيابة: انهيار عقار فى حريق بولاق أبو العلا وتضرر 3 منازل حريق عقار بولاق العلا
كتب أحمد إسماعيل- على عبد الرحمن - تصوير كامل
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انتقل منذ قليل، فريق من نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، إلى موقع حريق أحد العقارات فى شارع إسماعيل فى حى بولاق أبو العلا، للوقوف على أسباب الحريق وإجراء معاينة لمسرح الحريق.

 

وأسفرت المعاينة عن انهيار العقار رقم 9 كاملا، وتعرض 3 منازل آخرين لأضرار أحدهما بسطح المنزل والآخرين فى الشرفات، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

 

فيما انتدبت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، رجال المعمل الجنائى لكشف ملابسات نشوب حريق داخل عقار مكون من طابقين بأحد المنازل بشارع المقدم إسماعيل فى حى بولاق أبو العلا.

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. وأمرت بتشكيل لجنة فنية من الحى لفحص العقارات المتضررة، ومن المقرر الاستماع إلى أقوال السكان ومالكى العقارات.

 

وقامت قوات الشرطة بإخلاء أكثر من 13 أسرة من العقارات المتضررة خشية من تجدد اشتعال النيران. وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب فى منزل مكون من طابقين بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

وكانت قد دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات للسيطرة على الحريق، منعا لامتداد الحريق إلى منازل أخرى مجاورة، وأسفر الحريق عن انهيار العقار بالكامل ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات، وتقوم سيارات المطافى حاليا بعمليات تبريد مكان الحريق منعا لتجدد الحريق مرة أخرى.

 

وقالت وزارة الصحة، إنه لايوجد مصابين بالحريق، وأضافت أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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