المصرية للجملة: استمرار تكثيف طرح السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف طرح السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.

وأضاف الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لديها مخزونًا من السلع خاصة الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى لعدة أشهر، كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار طرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.