المرور يعزز من انتشار الخدمات و الأوناش المرورية بكورنيش النيل

و تم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

و عززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط و الأمناء و الأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.