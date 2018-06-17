video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 01:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

المرور يعزز من انتشار الخدمات و الأوناش المرورية بكورنيش النيل

الأحد، 17 يونيو 2018 12:40 م
المرور يعزز من انتشار الخدمات و الأوناش المرورية بكورنيش النيل حركة المرور
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى و رمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو و قصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق و الشوارع الرئيسية و بمجرد رصد اى معوقات مرورية بالطرق و تنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات عيد الفطر على مدار الثلاث ايام المقبلة

و تم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

و عززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط و الأمناء و الأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: نشر حملات لمراقبة السرعات والمواد المخدرة على الطرق السريعة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار المرور

مرور القاهرة

كورنيش النيل

الحوادث

عيد الفطر




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة