المرور: نشر حملات لمراقبة السرعات والمواد المخدرة على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق مثل حملات الرادار للحد من السرعات، وحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وتوزيع مطويات عليها بعض الإرشادات المرورية.

كما تم نشر رجال مباحث الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير ادارة البحث بالإدارة على المواقف للتأكد من التعريفة المقررة، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المرورى الفعّال وتسيير الحركة المرورية.