video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 01:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

المرور: نشر حملات لمراقبة السرعات والمواد المخدرة على الطرق السريعة

الأحد، 17 يونيو 2018 12:29 م
المرور: نشر حملات لمراقبة السرعات والمواد المخدرة على الطرق السريعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
 
شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق مثل حملات الرادار للحد من السرعات، وحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وتوزيع مطويات عليها بعض الإرشادات المرورية.
 
 كما تم نشر رجال مباحث الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير ادارة البحث بالإدارة على المواقف للتأكد من التعريفة المقررة، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المرورى الفعّال وتسيير الحركة المرورية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يشن حملات بمواقف سيارات القاهرة والجيزة لمنع رفع تعريفة الركوب

اخبار الحوادث

اخبار المرور

تعريفة الركوب

الطرق السريعة

زيادة الاسعار




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة