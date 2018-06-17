المالية :صرف 1.5 مليار جنيه لتمويل مرحلتين بمشروع إنارة شوارع الجمهورية

كتب ــ أحمد يعقوب

أعلنت وزارة المالية عن صرف 1.5 مليار جنيه لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تغيير إنارة الشوارع على مستوى الجمهورية من الكشافات العادية إلى كشافات موفرة للطاقة والجارى تنفيذه بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة تقدر بنحو مليارى جنيه، لتركيب 2.5 مليون كشاف إنارة و64 ألف وحدة تحكم لقياس كمية الطاقة الفعلية المستخدمة فى الإنارة العامة بهدف المساعدة فى مكافحة سرقة التيار الكهربي.

وأشار البيان الصادر عن وزارة المالية إلى أن هذا المشروع ينفذ طبقا لجدول زمنى وتدفقات مالية محددة، لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومى المهم، حيث يتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة فى بداية العمل بها ثم نسبة 55% أخرى على دفعات شهرية عند التوريد طبقًا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة، ثم تسدد نسبة الـ20% المتبقية فور تمام التركيب والفحص والاستلام .

من جانبه، أوضح عبد العزيز الطنطاوى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتى فى إطار خطط الحكومة لترشيد الإنفاق العام وتوفير استهلاك الطاقة المستخدمة فى إنارة الشوارع، بهدف تخفيف الأحمال وتوفير الإضاءة المناسبة والكافية لأمان وسلامة المارة والسيارات، لافتا الى أن المشروع تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وبصدد الانتهاء من المرحلة الثانية وبالتزامن تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة.