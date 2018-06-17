المالية: تعليمات للجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ خلال أيام عيد الفطر

كتب - أحمد يعقوب

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليمات لسلطات الجمارك لتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لمنع دخول أى سلع تمثل تهديدا لأمن البلاد، مع سرعة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة التهرب الجمركى.

وفى هذا السياق كشف تقرير مفصل تلقاه الدكتور محمد معيط من مصلحة الجمارك برئاسة جمال عبد العظيم، عن ضبط 28 محاولة تهريب على مستوى عدد من المنافذ الجمركية مؤخرا حيث تمكنت جمارك الأقصر من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة البلاى استيشن ومستحضرات التجميل أثناء تفتيش أحد الركاب القادمين من الخارج، حيث طالب التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

وأشار التقرير إلى أن جمارك مطار أسيوط الدولى تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية مع أحد الركاب القادمين من الخارج حيث بلغت قيمة التعويضات المستحقة للخزانة العامة نحو مليون و540 ألف جنيه، فيما تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لإكسسوارات للتليفون المحمول وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وبندقية تعمل بضغط الهواء بالمنظار وكمية من الأدوية البشرية مع مجموعة من الركاب القادمين من الخارج وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 3 ملايين و 666 ألف جنيه.

وأوضح التقرير نجاح جمارك ميناء السد العالى من ضبط 81 ألف جنيه مع أحد الركاب القادمين من الخارج، فيما تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط 4 محاولات تهريب لطبنجة نارية وكمية من الطلقات النارية و8400 كارت ميمورى وكمية من المشغولات الذهبية، وعلب سجائر معبأة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال، و70 كيلو جرام من المشغولات الفضية، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 200 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن جمارك الطرود البريدية تمكنت من إحباط 4 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة ومستلزمات الشيش الإلكترونية كما تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولى من ضبط محاولة تهريب بندقية وتلسكوب وصاعق كهربائى بصحبة أحد الركاب القادمين من الخارج، كما حررت مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة محضر لشركتى استيراد قامتا بالتصرف فى رسالة أحذية جلدية مرفوضة رقابيا، وبلغت القيمة الجمركية مليون و614 ألف جنيه والتعويضات المستحقة 4 ملايين و642 ألف جنيه، كما تمكنت الشئون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية من ضبط محاولتين تهريب مسدس وبندقية ولاسلكى وكمية من الأسلحة البيضاء وكاميرات المراقبة.

وأكد التقرير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل المتهمين بهذه المحاولات للتهريب الجمركى مع التحفظ على جميع هذه السلع المضبوطة.