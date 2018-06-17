video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 11:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المالية: تعليمات للجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ خلال أيام عيد الفطر

الأحد، 17 يونيو 2018 11:05 ص
المالية: تعليمات للجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ خلال أيام عيد الفطر الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليمات لسلطات الجمارك لتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لمنع دخول أى سلع تمثل تهديدا لأمن البلاد، مع سرعة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة التهرب الجمركى.

 

وفى هذا السياق كشف تقرير مفصل تلقاه الدكتور محمد معيط من مصلحة الجمارك برئاسة جمال عبد العظيم، عن ضبط 28 محاولة تهريب على مستوى عدد من المنافذ الجمركية مؤخرا حيث تمكنت جمارك الأقصر من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة البلاى استيشن ومستحضرات التجميل أثناء تفتيش أحد الركاب القادمين من الخارج، حيث طالب التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

 

وأشار التقرير إلى أن جمارك مطار أسيوط الدولى تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية مع أحد الركاب القادمين من الخارج حيث بلغت قيمة التعويضات المستحقة للخزانة العامة نحو مليون و540 ألف جنيه، فيما تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لإكسسوارات للتليفون المحمول وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وبندقية تعمل بضغط الهواء بالمنظار وكمية من الأدوية البشرية مع مجموعة من الركاب القادمين من الخارج وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 3 ملايين و 666 ألف جنيه.

 

وأوضح التقرير نجاح جمارك ميناء السد العالى من ضبط 81 ألف جنيه مع أحد الركاب القادمين من الخارج، فيما تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط 4 محاولات تهريب لطبنجة نارية وكمية من الطلقات النارية و8400 كارت ميمورى وكمية من المشغولات الذهبية، وعلب سجائر معبأة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال، و70 كيلو جرام من المشغولات الفضية، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 200 ألف جنيه.

 

وأضاف التقرير أن جمارك الطرود البريدية تمكنت من إحباط 4 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة ومستلزمات الشيش الإلكترونية كما تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولى من ضبط محاولة تهريب بندقية وتلسكوب وصاعق كهربائى بصحبة أحد الركاب القادمين من الخارج، كما حررت مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة محضر لشركتى استيراد قامتا بالتصرف فى رسالة أحذية جلدية مرفوضة رقابيا، وبلغت القيمة الجمركية مليون و614 ألف جنيه والتعويضات المستحقة 4 ملايين و642 ألف جنيه، كما تمكنت الشئون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية من ضبط محاولتين تهريب مسدس وبندقية ولاسلكى وكمية من الأسلحة البيضاء وكاميرات المراقبة.

 

وأكد التقرير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل المتهمين بهذه المحاولات للتهريب الجمركى مع التحفظ على جميع هذه السلع المضبوطة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية الروسي: الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة لتحسين الخدمات العامة

وزير المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

وزير المالية

اخبار الاقتصاد

المالية

الجمارك




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة