القوى العاملة: مصرى يحصل على 85 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمل باليونان

كتب محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، ببحث شكوى المواطن المصرى "سامى. ل.ص" والعمل على حصوله على مستحقاته وتعويضاته من صاحب العمل بالطرق الودية أولا، نظرا أنه لم يحصل عليها عن السنوات التي كان يعمل بها لديه، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال الوزير، فى بيان، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بأثينا أشرف فؤاد، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع المواطن المصري المذكور واتضح أنه يعمل بورشة تصنيع الملابس منذ حوالى سبع سنوات وفى شهر مارس الماضى وقع خلاف بينه وبين صاحب العمل، وبعد المفاوضات تم التوصل إلى حل ودى بين الطرفين بموجبه يسدد صاحب العمل للعامل كل حقوقه سواء أجر أو تعويض عن السنوات التى كان يعمل بها .

وأشار المستشار العمالى إلى أنه تم بحث التعويض مع أكثر من محاسب قانونى ومحاميين، وأخيرا تم التوصل إلي قيام صاحب العمل بدفع 1300 يورو مرتب شهر مايو نقدا، وتحرير أربع شيكات بمبلغ 2900 يورو تعويضا عن سنوات العمل، أى حوالى" 85 ألف جنيه مصري"، فضلا عن إعطاء العامل شهادة تفيد خروجه من لدي صاحب العمل "شهادة بطالة" حتى يمكن بموجبها صرف إعانة شهرية إلى حين إيجاد عمل آخر له، وبموجب هذه الشهادة قام للعامل باتخاذ اجراءات الحصول على إعانة البطالة.