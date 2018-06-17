"القومى للمرأة" يواصل اليوم غرفة عملياته لتلقى شكاوى التحرش خلال عيد الفطر

تواصل غرفة عمليات القومى للمرأة، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، عملها لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام العيد والتدخل السريع.

ويتواجد محاميو مكتب شكاوى المرأة من خلال النزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، كما سيقدم مكتب الشكاوى المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الإتجاه لرفع دعاوى قضائية.

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب، والبريد الإلكترونى omb.office@yahoo.com.