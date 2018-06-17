الصليب الأحمر الدولى يعلن تغطية احتياجات 23 ألف مدنى فى درنة

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبى، تزويد المؤسسات الطبية الأساسية فى درنة والمدن المجاورة بالمواد الطبية ذات الضرورة الملحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى ليبيا كارل ماتلى ، إنهم تمكنوا من تغطية احتياجات 23 ألف مدنى فى درنة والمناطق المحيطة من المواد الغذائية واللوازم المنزلية الضرورية ، مبيناً أنه جرى إطلاق برنامج إغاثة كبير للتصدى للاحتياجات الأكثر إلحاحاً وسيتواصل البرنامج لبعض الوقت فى مجمل المنطقة.