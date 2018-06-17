الرئيسية تقارير مصرية الصحة: لايوجد مصابين فى حريق منزل ببولاق ابو العلا الأحد، 17 يونيو 2018 09:25 ص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كتب وليد عبد السلام إضافة تعليق قالت وزارة الصحة أنه لايوجد مصابين في حريق منزل يتكون من طابقين في حارة على السباك بولاق ابو العلا خلف شركة الكهرباء . وأضافت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه تم الدفع بـ 3 سيارات 7إسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة وزيرة الصحة تتجه إلى بورسعيد لتفقد المنشآت الطبية الصحة حريق الاسعاف اخبار مصر فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر 6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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