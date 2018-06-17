الصحة: لايوجد مصابين فى حريق منزل ببولاق ابو العلا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة أنه لايوجد مصابين في حريق منزل يتكون من طابقين في حارة على السباك بولاق ابو العلا خلف شركة الكهرباء .

وأضافت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه تم الدفع بـ 3 سيارات 7إسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه.